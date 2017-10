Op de A7 van Westerbroek richting Groningen is woensdagavond een ongeluk gebeurd. De weg richting de stad Groningen is daarbij enkele uren volledig afgesloten geweest. Bij het ongeluk zijn meerdere auto's betrokken.

Op de snelweg is een traumahelikopter geland. Bij het ongeluk is één gewonde gevallen, die met spoed naar het ziekenhuis wordt gebracht. Zijn toestand is onbekend.