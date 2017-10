Reacties op verlies FC Groningen: 'De verslagenheid is heel groot'

Coach Ernest Faber en spelers Mike te Wierik en Juninho Bacuna reageren op de 3-1 nederlaag van FC Groningen tegen Roda JC in de beker.

Coach Ernest Faber

Faber: 'Als je elf kansen creëert en dan verlies je met de cijfers die er vanavond waren, ja dat is een domper. Het grootste gedeelte hadden we het betere spel en hadden we ook de kansen. Dan moet je ook een doelpunt voor zien te komen, wat niet lukte.'

'Voor de rust kom je achter het niets weer achter', vervolgt Faber. 'Dat is een mokerslag voor het team op dit moment. Na de rust zijn we redelijk teruggekomen op 1-1 en hadden goede fases. Dan moet het even mee zitten, maar op dit moment zit het op alle fronten tegen. Het is niet dat je de kansen niet creëert, maar als je doelpunten tegen krijgt, doet dat wat met je spelers.'

Bekijk het volledige interview met Ernest Faber hieronder

Speler Juninho Bacuna

'Ik heb een goal gemaakt, maar uiteindelijk sta ik hier met lege handen', zegt Bacuna. 'Dat is zuur en niet leuk voor de club. We hadden gehoopt op meer, maar uiteindelijk staan we hier met niets. De verslagenheid is heel groot, dat zie je aan iedereen, aan de spelers en de supporters.

We hebben alles eraan gedaan en veel kansen gecreëerd en weinig kansen tegen gekregen. Maar we krijgen wel drie goals tegen die onnodig waren denk ik. Als wij onze kansen scoren sta ik hier met een blij gezicht, en ik denk iedereen hier. Maar ja, uiteindelijk staan we hier met niks.

Bekijk het volledige interview met Juninho Bacuna hieronder



Speler Mike te Wierik

'Op dit moment zit het even tegen. Maar daar kun je je niet alleen achter verschuilen', zegt Te Wierik. 'Ik denk dat we de kansen wel hebben gehad om door te gaan vanavond, maar als je die niet benut en de goals te makkelijk weggeeft, sta je toch met lege handen.'

'Als je de wedstrijd van vandaag bekijkt, denk ik dat we fatsoenlijk voetbal speelden en zo toch wat kansen hebben gecreëerd. Ik denk dat hun beter op de counter doorgingen door foutjes van ons. Dat is hun goed recht.'

'Ik zie wel houvast', vervolgt Te Wierik. 'Natuurlijk zijn er bepaalde dingen die beter kunnen, maar je ziet wel dat iedereen voor elkaar door het vuur gaat. Ik heb wel een ploeg gezien die voor elkaar wil vechten. Dat is toch de basis. Je moet keihard blijven werken om hieruit te komen.'

Bekijk het volledige interview met Mike te Wierik hieronder



Lees ook:

- FC Groningen onderuit tegen Roda JC

- Lees Terug: FC Groningen uitgeschakeld in de beker