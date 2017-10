Verkeerssituatie Eikenlaan hersteld: 'Eventjes pittig, maar we gaan het proberen!'

De veelbesproken voorrangssituatie op de Eikenlaan in Stad is woensdagnacht hersteld naar de oude situatie. Automobilisten krijgen nu dus weer voorrang op het fietsverkeer.

Het gebied rondom de kruising is inmiddels ingericht tot een 30-kilometerzone. Er zijn drempels aangebracht en ter plekke wordt er zorg gedragen voor de veiligheid van het kruisende verkeer. 'Tot dusver hebben de aanpassingen een goed effect', constateert verkeersbegeleider Johannes Tolsma.

Herfstvakantie

Omdat het deze week herfstvakantie is, laat de echte drukte nog op zich wachten. 'Als de Zernike Campus geopend is, steken dagelijks zo'n vijftien- tot achttienduizend fietsers de Eikenlaan over', legt Tolsma uit, nadat hij een fietser heeft geïnstrueerd over de nieuwe situatie.

Automobilisten en buschauffeurs hielden zich donderdagochtend goed aan de snelheidsregels. 'Ik heb hier ook gestaan toen fietsers voorrang hadden. Dat leidde tot zoveel problemen, dat automobilisten soms een half uur in de file stonden. Daarom denk ik dat het goed is dat de voorrangssituatie hersteld is.'

Pittig

Tolsma blijft ondertussen driftig bezig met het instrueren van fietsers. 'We moeten fietsers nu weer aanleren dat ze geen voorrang meer hebben. Dat wordt eventjes pittig, maar we gaan het proberen!'

