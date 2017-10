Brand op zeiljacht in haven Lauwersoog onder controle (update)

(Foto: De Vries Media)

In de haven van Lauwersoog ligt een zeiljacht waarop brand is uitgebroken. Het zeiljacht is zwaar beschadigd geraakt.

Er waren gasflessen aanwezig op het jacht. De hulpdiensten ter plaatse hebben deze met hulp van de KNRM aan vaste wal gebracht.