Stroomstoring bij Overwinningsplein in Stad voorbij (update)

De omgeving van het Overwinningsplein in de stad Groningen werd donderdagochtend getroffen door een stroomstoring. Deze was aan het eind van de ochtend helemaal verholpen.

De storing is ontstaan door graafwerkzaamheden aan de Paterwoldseweg. Daardoor stond onder meer de Van Iddekingebrug omhoog. Deze moest handmatig naar beneden worden gedraaid.

Zeker 930 omwonenden zaten door de storing zonder stroom. Enexis was ter plaatse om de storing te onderzoeken. Vanwege de problemen was supermarkt Jumbo, net als de meeste winkels in het gebied, tijdelijk gesloten.

Contant betalen

Delicatessenzaak Hein Post was wel geopend. 'We hopen dat de storing snel voorbij is, maar dat was voor ons geen reden om de deuren dicht te doen', vertelt Hein Post. Klanten konden gewoon in zijn zaak terecht. Alleen moest er contant betaald worden, want de pinautomaat werkte niet.