'Hier schiet de overheid door'

In de gemeente Oldambt betaalt een uurwerkreparateur 250 euro belasting voor een klok aan zijn pand, zonder reclame. Slaat de overheid door? Belastingbetalen en overlijden zijn nou eenmaal de zekerheden van het leven. Of gaat het in dit geval te ver, Beter Weters?

Een fijne klok

Een - inmiddels bekende - grote klok aan de wand in een straat in het Oldambt. Prachtig! Het maakt de straat levendig. Mensen die er langs lopen, weten met een blik op de klok hoe laat het is. Men kan er gemakkelijker mensen verwijzen of afspraken maken. Bijvoorbeeld: 'We zijn om zes uur bij de klok. Of: drie huizen verder!' Fijn voor de mensen in het Oldambt en de gemeente.

Carnavalskraker

Hoeveel kost de gemeente deze klok? Niets.....! Ongelofelijk. Moet de eigenaar voor de klok daarentegen gemeentelijke belasting betalen? Nee toch! Wel? Dan zit er zeker reclame op? Ook niet. Dan staat er vast een uurwerkwinkel achter de wand van de klok? Ook niet. Een carnavalsliedje over de klok? Dat kan een hit worden!

Grens aan redelijkheid

Tja, het geld moet ergens vandaan komen. De mensen willen dít, de mensen willen dát, en daar moet de overheid voor zorgen, want zelf doen ze het niet. Maar dan moet er wel geld voor zijn. Dat geld komt uit belastingen. Zo simpel is dat. Maar er is wel een grens aan wat redelijk en billijk is.

Niet neuzelen

Een klok aan een gevel? Een lantaarn boven een deur? Een markies die over een stoep hangt? Ze zijn bezwaarlijk als reclame of toeristisch hoogtepunt of vermakelijkheid te zien. Híér schiet de overheid door. Wie reclame maakt, mag best daarvoor belasting betalen, maar wie z'n huis verfraait? Geneuzel, de overheid onwaardig. Ambtenaren worden geacht gewoon hun werk te doen en niet te neuzelen.

Spelregels

Om het straatbeeld niet volledig te laten platslaan door allerlei reclame-uitingen is het goed om hiervoor spelregels vast te stellen. Zeker in een binnenstad met veel mooie historische panden. De handhaving van zulke regels kost een beetje geld en daar zou je reclamebelasting voor kunnen vragen. In veel gemeenten wordt echter die belasting geheven voor ondernemersfondsen.

Te ver doorgeschoten

In Oldambt bijvoorbeeld voor een fonds voor het winkelcentrum. Dan is die reclamebelasting lastig uit te leggen. De belasting op de Winschoter klok is bovendien een voorbeeld van te ver doorgeschoten handhaving. Regels kunnen nodig zijn, maar gezond verstand is dat ook.

Premie

De geschiedenis telt vele rare gemeentelijke belastingen. Gemeenten moeten vaak geld bijeen schrapen om publieke uitgaven te bekostigen, soms gerelateerd aan een specifieke belasting, vaak ook niet. Die klok in Winschoten is een even eenvoudig als mooi element in de straat. Sommige uithangborden zijn onderdeel van ons cultuurhistorisch erfgoed, zoals de gapers bij de apotheken. Je zou eigenlijk een premie moeten geven om ze terug te krijgen in het straatbeeld.

Maak onderscheid

Uithangers zonder commerciële betekenis of impact maar met een meer collectieve of sierfunctie zou je moeten vrijstellen van belasting. Winkelpanden gelardeerd met afschuwelijk blauwe of roze neonreclame moet je flink belasten. Ga vooral die belasting innen, maar stimuleer juist initiatieven voor karakteristieke en cultuurhistorisch verantwoorde winkelpuien.

Verschil per gemeente

Gemeenten zijn voor hun inkomsten afhankelijk van het rijk, belastingen als WOZ (belasting op onroerend goed) en allerlei andere zaken waarvoor betaald kan worden. De ene gemeente heft belasting op honden, de andere niet. De ene gemeente vraagt geld voor het in beslag nemen van openbare ruimte en de andere niet. De bedragen zijn ook per gemeente verschillend.

Duidelijkheid

Wat wel en niet redelijk is, vind ik bijzonder lastig, maar het moet wel duidelijk zijn in de regelgeving. Ik weet niet wat er in de belastinggids staat van de gemeente Oldambt, maar het moet volstrekt duidelijk zijn waar je wel en niet voor moet betalen. Het kan dan zijn dat je voor een klok moet betalen als je een klokkenwinkel hebt. Belasting betalen: echt leuk kun je het niet maken.

Te zot voor woorden

Je zal maar ondernemer in Oldambt zijn. En deze onzinnige belasting moeten betalen.

Die enkel is bedoeld om de kas te spekken en verder geen enkel doel dient. En dat je voor een klok zonder verdere tekst moet betalen, is te zot voor woorden. Het is bedenkelijk hoe dit college van B. en W. omgaat met ondernemend Winschoten.

Miljoenen verspild

Het beleid in Oldambt is dan ook schrijnend. Hoe men het steeds weer voor elkaar krijgt om burgers en ondernemers weer te tarten. Is het niet met deze belasting is het wel het onbereikbaar maken van de binnenstad. Het eens zo trotse koopcentrum van het noorden is zijn glans allang verloren. Miljoenen zijn verspild zonder resultaat. Heel jammer dit.