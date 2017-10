Mishandeling bij treinstation Winschoten

Twee personen zijn woensdagnacht door meerdere jongens bij het treinstation van Winschoten mishandeld. De politie heeft inmiddels een verdachte aangehouden.

De daders hebben het slachtoffer onder andere geschopt en geslagen in de tunnel bij het station.

De politie is nog op zoek naar twee andere verdachten. De eerste verdachte is een jongen van 1.90 meter lang, rond de 20 jaar en heeft blond haar in een schuine kuif. De tweede verdachte is ook een jongen van rond de 20 jaar en rond de 1.90 meter lang. Hij droeg een lange groene jas.

Tips kunnen worden gemeld via het telefoonnummer 0900 - 8844.