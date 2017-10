Rondje Groningen: Krijgt de Eikenlaan een zwevend fietspad?

(Foto: Vegamálun GÍH (bewerkt door RTV Noord))

De leukste en meest opmerkelijke onlineberichten uit Stad en Ommeland. Die zetten we op rij in Rondje Groningen. Vandaag: Altijd voorrang met een kind in de auto!

1) Dorpsroddel Het leed dat dorpsroddelen heet, zullen we maar zeggen. Chinees-Indisch wokrestaurant Golden City in Ten Boer weet er sinds deze week alles van! (Foto: Janou Slagter) 2) Lauwe worst Limburgse vlaai voor de pers bij Roda JC-FC Groningen. Uitsupporters die na een paar uur rijden trek hadden in een broodje, konden bij aankomst niks kopen. Verslaggever Elwin Baas opperde op de radio dat de vlaai wel naar het uitvak kon. Maar dat bleek niet nodig, want daar was inmiddels gratis koffie met een broodje (lauwe) worst. 3) Stop, want ik heb een kind in de auto! Haaientanden? Maakt niks uit! Je hebt altijd voorrang als je een kind in de auto hebt, volgens deze automobilist. 4) Zwevend fietspad De oplossing voor het beruchte fietskruispunt aan de Eikenlaan in Stad komt uit IJsland: een 3D-fietspad. In het stadje Ísafjörður ligt al een driedimensionaal zebrapad. Bekijk in de video hieronder hoe dat werkt.

5) Allernietzohandig Oeps! De bestuurder van een bezorgbusje van Albert Heijn schat de hoogte van dit viaduct niet helemaal goed in. 6) Pearl Jam in Leeuwarden? Speelt Pearl Jam in 2018 in Cambuur Stadion? Dat blijkt helemaal niet zo'n rare gedachte... 7) Nooit te oud om te swingen Misschien wil de opa van Kira Dekker dan ook wel naar Eddie Vedder en zijn vrienden. Hij is 80, maar nog lekker los in de heupen. 8) Hangkatten 'Een hangplek voor katten trekt steeds meer vriendjes.' De Jumbo aan de Wilhelminakade in Groningen zit er flink mee in de maag. Op Twitter nemen vooral de dames het op voor de katten.



9) Nooit meer harken! Is bladharken niet echt jouw hobby? Goed nieuws, want je kunt de bladeren beter laten liggen. 10) Groene rijmt op schoene Dick Heuvelman, het 'Sportgeweten van het Noorden', wijst ons in zijn blog op een bijzondere ode aan Arjen Robben. 11) Het peerd van ome Loeks maar dan anders