Eenakterfestival geannuleerd, De Klinker oppert nieuwe datum

Een tegenvaller voor de spelers van het Eenakterfestival. Cultuurhuis De Klinker heeft de voorstelling van aanstaande zaterdag geannuleerd, wegens een tegenvallende kaartverkoop.

Volgens speelster Lia de Boer uit Vlagtwedde is dat de schuld van het cultuurhuis. 'Ze hebben niets aan pr gedaan, nergens kenbaar gemaakt dat het festival plaatsvindt.'

Kaartverkoop

Dinsdag kreeg de regisseur van het Eenakterfestival een mail van De Klinker, met de mededeling dat het niet door zou gaan. Er zouden 'slechts' vijfentwintig kaarten zijn verkocht, aldus De Boer. 'Dan hebben ze niet gerekend op de mensen die wij als spelers mee zouden nemen. Dan kom je al gauw op honderdvijftig mensen.'

Verbijstering

De Boer is verbijsterd. 'Je weigert het te geloven, het is een klap in je gezicht. Je hebt een mooi toneelstuk uitgezocht en bent driekwart jaar aan het oefenen geweest. Daarnaast moesten er auteursrechten worden betaald en hebben we kleding gekocht. Maar dan gaat het ineens niet door en hebben we het allemaal voor niets gedaan.'

Nieuwe vorm

De Klinker heeft de toneelverenigingen die zouden deelnemen aan het festival kenbaar gemaakt in het voorjaar over een andere oplossing te willen praten. Maar daar kan De Boer nu weinig mee. 'Je staat nu met lege handen. In de mail zeiden ze naar een nieuwe vorm te zoeken, maar je kunt de voorstelling niet zomaar ergens anders gaan opvoeren.'

Auteursrechten

De auteursrechten voor de uitgekozen toneelstukken die de organisatoren en de spelers van het Eenakterfestival moesten betalen, proberen ze terug te krijgen via De Klinker. 'We hebben veel geïnvesteerd, naast de tijd en plezier die we er met zijn allen in hebben gestopt.'

Reactie De Klinker

Leo Hegge, directeur van De Klinker, erkent dat het cultuurhuis een fout heeft gemaakt. Degene die de marketing voor De Klinker deed, vertrok vlak voor de zomervakantie. 'Wij zijn in september pas weer begonnen met de voorbereidingen op het nieuwe seizoen, maar zijn er niet in geslaagd voldoende promotie te maken voor het Eenakterfestival.'

Hegge zegt dat De Klinker de toneelverenigingen van het festival beter bij de annuleringsbeslissing had moeten betrekken, in plaats van alleen maar mee te delen dat het zou worden geannuleerd. 'We willen graag meepraten over het verplaatsen van het festival, het prikken van een nieuwe datum en de verkoop van nieuwe kaarten.'

Compensatie

Of hij ervoor openstaat om de organisatoren van het Eenakterfestival financieel te compenseren voor de financiële schade? 'Er is tot nu toe niet over geld gesproken en er zijn geen contracten ondertekend. Dus ik weet niet waar op wordt gedoeld. Nogmaals, wat mij betreft gaat het gewoon door, alleen op een andere datum.'

Lees ook:

- Ellen ten Damme en Herman van Veen openen theaterseizoen Winschoten

- Programmeur De Klinker stapt over naar hoteltheater in Almelo

- Directeur deelt kritiek op 'saaie en kille' Klinker