Weg bij middelbare school voor vluchtelingen wordt schoolzone

De weg bij de middelbare school voor vluchtelingen in Ter Apel wordt een schoolzone. Op de weg komt 'schoolzone' te staan en ook komen er twee 'Juliepalen', palen waarop een grote hand een stopsignaal geeft. Die moeten duidelijk maken dat er een school zit.

Het schoolgebouw, waar eerder basisschool 'De Westermarke' zat, wordt binnenkort in gebruik genomen als middelbare school voor vluchtelingen uit het Ter Apeler opvangcentrum.

Klaar als school opengaat

'Dit is volgens mij een goede maatregel', zegt wethouder Giny Luth. Ze laat de schoolzone er komen op verzoek van RSG Ter Apel. 'Dit moet snel gebeuren, want als de school over zo'n twee weken opengaat, moet het klaar zijn.'

Geen 30-kilometerzone

De schoolzone betekent overigens niet dat auto's er straks langzamer moeten gaan rijden. 'Dat zou veel meer tijd kosten. Er moet dan een verkeersbesluit worden gemaakt, waar burgers zienswijzen op in kunnen dienen. Voordat er dan echt een 30-kilometerzone is, zijn we al gemeente Westerwolde.'

Lees ook

- Oude basisschool in Ter Apel wordt middelbare school voor vluchtelingen