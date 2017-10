Onzekerheid over toekomst Hippolytushoes duurt voort

Bewoners van woonzorgcentrum Hippolytushoes in Middelstum weten nog altijd niet waar ze aan toe zijn.

Uiterlijk augustus 2019 stopt Zonnehuisgroep Noord met de zorg aan de ouderen in het huis.

Zonder succes

Voor de zorgorganisatie kan het niet uit het huis open te houden. De eigenaar van het pand - Woonzorg Nederland - is nu ruim een jaar bezig met het vinden van een nieuwe invulling, maar zonder succes. Woordvoerder Marit Boersma: 'Helaas hebben we tot op heden nog geen partij gevonden.'

Complex verhaal

Volgens Boersma spelen de krimp en de aardbevingen het Hippolytushoes parten. Het pand moet nog worden geïnspecteerd om te bepalen of het aardbevingsbestendig is. Een dreigende versterkingsoperatie schrikt mogelijk geïnteresseerden af. 'Het maakt het verhaal een heel stuk complexer inderdaad. Het is niet zo dat er een rij zorgaanbieders is.'

Behoud

Vooralsnog denkt Woonzorg nog niet aan een andere invulling van het pand. Het doel is nog altijd om het Hippolytushoes voor ouderenzorg te behouden. Voorlopig wacht Woonzorg de eventuele verstevigingsmaatregelen af, omdat die ook gevolgen kunnen hebben voor de huidige bewoners. 'Als mensen dan uitgehuist moeten worden en er niemand in het pand kan blijven heb je het al over verhuizingen.'

Woonzorg Nederland roept belangstellenden voor het pand op zich te melden.

Lees ook:

- Hippolytushoes blijft tóch open tot 2019

- Bewoners ongerust over sluitingsdatum Hippolytushoes

- Gockingaheem en Hippolytushoes blijven in andere vorm open

- Zonnehuisgroep Noord sluit vier huizen waaronder Solwerd