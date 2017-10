Politiek Midden-Groningen gaat op 'verkiezingstour'

De elf politieke partijen die meedoen aan de herindelingsverkiezingen in Midden-Groningen gaan op tournee. Op vijf verschillende data tussen 8 en 17 november gaan ze langs dorpen en wijken in de nieuwe gemeente, die bestaat uit Slochteren, Menterwolde en Hoogezand-Sappemeer.

Voor de tour maken de politieke partijen gebruik van een bus van het Nationaal Busmuseum in Hoogezand.

Overhalen om te gaan stemmen

'De bus wordt gebruikt om mensen over te halen te gaan stemmen', zegt woordvoerder Annet Oomkens. 'Vaak krijgen herindelingsverkiezingen, zoals die van de gemeente Midden-Groningen op 22 november, geen hoge opkomst.'

Meeliften

'Daarbij komt nog eens dat een gemeente met reguliere verkiezingen 'meelift' op landelijke promotie. Er zijn dan immers in heel Nederland verkiezingen. Maar in november zijn er wat Groningen betreft alleen hier en in Westerwolde verkiezingen', zegt Oomkens. 'Daarom willen we tegen mensen zeggen: kom vooral stemmen.'

Alle partijen zichtbaar

De partijen zijn tijdens de bustour zichtbaar door elf verkiezingsposters, die aan de zijkanten van de bus zijn geplakt. Maar of alle elf partijen ook elke keer in de bus zitten weet Oomkens niet zeker. 'Dat hangt er helemaal vanaf of dat voor hen haalbaar is. Maar er is voor alle elf ruimte in de bus.'

