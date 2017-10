Tweede Kamer reist af naar Haren voor hoorzitting over herindeling

De Tweede Kamer wil een hoorzitting houden in Haren om meer te weten te komen over de bezwaren tegen de herindeling.

Dat bleek donderdag tijdens een vergadering van de commissie Binnenlandse Zaken van de kamer.

Wetsontwerp

De commissie besprak het wetsvoorstel voor de herindeling van Haren met Groningen en Ten Boer. De drie burgemeesters drongen onlangs nog met een brief aan op snelle behandeling van het wetsontwerp. Maar de kamercommissie ziet hier niks in.

Zorgvuldig

Henk Krol van 50PLUS: 'We krijgen veel vragen binnen over de democratische legitimatie van wat hier allemaal gebeurt. We stellen prijs op een zeer zorgvuldige procedure en willen eerst meer informatie op tafel. We moeten met de gemeente praten, ernaar toegaan.'

Dooretteren

SGP-er Roelof Bisschop komt met het voorstel voor een hoorzitting in het gebied. 'Ervaring leert dat als een partij absoluut niet wilt en je dramt door, dat dat generaties lang blijft dooretteren.'

Alle andere partijen sluiten zich bij het voorstel aan, hoewel ze ook hameren op efficientie.

