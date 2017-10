Gedupeerde Groningers overhandigen inwerkdossier aan Wiebes

Gedupeerde Groningers en de Milieudefensie hebben zojuist aan de kersverse minister van Economische Zaken, Eric Wiebes, een inwerkdossier overhandigd.

Ze hopen daarmee dat de gaswinning en alle bijbehorende problemen een eerste plek op het prioriteitenlijstje van de minister krijgt.

Schone lei

De actievoerders geven Wiebes de kans om met een schone lei te starten.

'U wacht als minister een zware taak. De problemen die de gaswinning oplevert voor Groningen en het klimaat zijn van de grootste urgentie. Daarom hebben een aantal Groningers en Milieudefensie de moeite genomen om u op uw eerste werkdag persoonlijk een inwerkdossier te overhandigen.'

'Mijn vrouw en ik lopen alle twee bij een psycholoog'

In het inwerkdossier staan persoonlijke ervaringen van een aantal gedupeerde Groningers. Een daarvan is de 54-jarige Bram Reinders. Op 6 januari 2015 wordt zijn huis getroffen door een aardbeving, met forse schade als gevolg.

'Maar de grootste schade is ons gevoel van veiligheid. Mijn vrouw en ik liepen beiden bij een psycholoog, we gingen onderdoor aan de bevingen', omschrijft Reinders in het inwerkdossier.

Advies aan de minister

'De gaswinning zit 24 uur per dag in je hoofd. Je komt niet vrij van de NAM, het achtervolgt je', vervolgt Reinders. 'De nieuwe minister moet vooral in Den Haag blijven en pas terugkomen als hij 10 miljard voor schadeherstel in de aanbieding heeft. En de gaskraan naar nul gaat.'

