Seksuele intimidatie op RUG: 'Als je er iets mee wilt, zoek hulp'

Wat begon met de affaire rond de seksuele uitspattingen van de Amerikaanse filmbaas Harvey Weinstein, is uitgegroeid tot een wereldwijde stroom verhalen van vrouwen over hun eigen ervaringen. Seksuele intimidatie is daardoor het gesprek van de dag.

Vertrouwenspersoon Marijke Dam van de Rijksuniversiteit Groningen (RUG) heeft er geregeld mee te maken.

Meldingen

Als studenten of medewerkers van de RUG te maken krijgen met seksuele intimidatie, ongelijke behandeling of ander gerelateerd gedrag, kunnen ze zich bij Dam melden. 'Ik werk in een organisatie met 30.000 studenten en zo'n 5.000 medewerkers. Vorig jaar heb ik dertien meldingen gehad met betrekking tot seksuele intimidatie.'

Breed begrip

Elke melding is er één te veel, vindt Dam. 'Maar het begrip seksuele intimidatie is heel breed. Het kan om hele zware vergrijpen gaan, maar mensen kunnen ook op een bepaalde manier worden benaderd die ze niet leuk of prettig vinden.' De vermeende 'dader' heeft daar volgens haar niet altijd kwade bedoelingen bij.

Bemiddelen

Bij arbeidsconflicten treedt Dam op als bemiddelaar, bij meldingen van ongewenst gedrag is ze ondersteunend begeleidster. 'Dat wil zeggen: mensen kunnen aan mij hun verhaal vertellen. Als ze daar vervolgens werk van willen maken, zorg ik er bijvoorbeeld voor dat er contact wordt opgenomen met de leidinggevende.'

Proces

'Maar ik doe niets zonder toestemming', gaat Dam verder. 'De leidinggevende waar ik contact mee opneem, pleegt vervolgens hoor en wederhoor met de persoon die zich schuldig zou hebben gemaakt (aan ongepast gedrag, red.). Daarna constateren we wat er aan de hand is en hoe we in de toekomst kunnen voorkomen dat zoiets zich herhaalt.'

Afhankelijk

Het is een lastige situatie met een omgeving als de RUG, omdat er op universiteiten vaak sprake is van afhankelijkheidsrelaties tussen student en docent. 'Daarbij blijkt het in de praktijk vaak moeilijker om bepaald gedrag aan de orde te stellen. Er kan bijvoorbeeld het idee ontstaan dat dit invloed kan hebben op een latere carrière.'

Open klimaat

Toch benadrukt Dam ook het open klimaat van de RUG, waar niemand iets achter hóeft te houden. Ze verbaast zich erover dat ze de afgelopen twee weken geen enkele melding van seksuele intimidatie binnen heeft gekregen, gezien de discussie omtrent het onderwerp. 'Als je er iets mee wilt, zoek hulp. En gebruik er niet een hashtag als '#MeToo' voor.'