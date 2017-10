Hoorzitting Haren hoeft herindeling niet te vertragen

(Foto: RTV Noord)

De hoorzitting van de Tweede Kamer over de herindeling van Haren, Groningen en Ten Boer is vermoedelijk in januari. Daarmee hoeft het proces geen vertraging op te lopen.

Geschreven door Eva Hulscher

De kamercommissie Binnenlandse Zaken besloot donderdag naar Haren te komen voor een hoorzitting. Aanleiding zijn de aanhoudende bezwaren van burgemeester en wethouders en burgers van de gemeente. Aanmelden De commissie wil in januari gemeenten, organisaties en groeperingen horen. Zij kunnen zich de komende vier weken melden. Hiervoor moeten ze een reactie insturen op het wetsvoorstel. Op de website van de kamer, in de Staatscourant en mogelijk in huis-aan-huisbladen worden hiervoor oproepen geplaatst. Op schema Na de hoorzitting brengt de commissie verslag uit en kan ze nog vragen hebben aan de minister. Op het moment dat de antwoorden daarop binnen zijn plant de voorzitter van de Tweede Kamer een datum voor de behandeling van het wetsvoorstel. Het is nog altijd de bedoeling om dat voor eind april te doen. Daarna buigt de Eerste Kamer zich erover; dit moet uiterlijk begin september zijn gebeurd. De kamercommissie Binnenlandse Zaken reist overigens vaker af naar gemeenten waar de herindeling omstreden is. Van de dertien actuele herindelingsvoorstellen zijn er vier waarbij de commissie het gebied bezoekt. Provincie spreekt met gemeenten Ondertussen heeft de provincie Groningen deze week de colleges van Haren, Groningen en Ten Boer uitgenodigd voor een gesprek. De provincie wijst de gemeenten erop dat ze wettelijk verplicht zijn de herindeling voor te bereiden. De provincie heeft op haar beurt de taak het onderlinge overleg tussen de gemeenten te bevorderen. 'Wij realiseren ons ten volle dat de gemeenteraad van Haren zich heeft uitgesproken voor een zelfstandig voortbestaan van de gemeente. Dat neemt echter de wettelijke verplichtingen niet weg,' zo staat in de brief. Tot nog toe weigeren burgemeester en wethouders van Haren ieder overleg met Groningen en Ten Boer over de herindeling. Een uitnodiging van de stad om toch weer te gaan praten kreeg vorige week een afwijzing. Lees ook: - Tweede Kamer reist af naar Haren voor hoorzitting over herindeling

