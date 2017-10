Noord Vandaag: 'Nu hij terug is, kunnen we weer leven'

Hij is weer thuis. De 10-jarige doodzieke Amir ligt op de bank en wordt verzorgd en vertroeteld door zijn vader en moeder. Dat en meer in Noord Vandaag.

De ouders van Amir kunnen nog steeds niet bevatten wat er is gebeurd. 'Toen Amir niet bij ons was, wisten we niet wat we moesten doen. We begrepen ook niet wat we hadden misdaan. Nu hij terug is, kunnen we weer leven', vertelt zijn vader. (vanaf 2:09)

Verder in Noord Vandaag:

- De Tweede Kamer komt naar Haren voor een hoorzitting over de herindeling. Maar niet iedereen is daar blij mee... (01:02)

- Steeds meer ouderen overlijden aan de gevolgen van een val. Rob Mulder neemt twee dames op leeftijd mee naar een judoles, waar ze leren hoe ze moeten vallen. (05:00)

- De nieuwe 'gasminister' Eric Wiebes heeft vandaag kennis gemaakt met de Groningers. Enkele bevingsslachtoffers stortten, in samenwerking met Milieudefensie, tien kuub puin op de stoep voor zijn ministerie. (07:12)

- Het is de droom van vijf toneelverenigingen uit de buurt van Winschoten: spelen voor een volle zaal in De Klinker. Deze droom zou zaterdag uitkomen, maar het feest gaat niet door. Er zijn slechts 25 kaarten verkocht. Bij ons in de studio mogen de toneelspelers alsnog 45 seconden van hun stuk laten zien. Jacques d'Ancona zit klaar om hun prestaties te beoordelen. (10:53)

- Wél volle zalen trekken de biggetjes in Stadskanaal. De kindervoorstelling 'Peppa Big' in theater Geert Teis wordt opgevrolijkt door echte knuffelvarkentjes. En volgens de kenner worden biggetjes van knuffelen nog malser. (17:30)

