Stadjer André Dodde loodst Music Maker naar veertigjarig jubileum

Music Maker, het vakblad voor muzikanten, bestaat dit jaar veertig jaar. Het blad verscheen in 1977 voor het eerst en werd opgericht door de bassist van Cuby + Blizzards.

Sindsdien verschenen er 450 nummers van het blad met interviews, maar vooral ook veel besprekingen van nieuwe gitaren, versterkers en andere instrumenten. Music Maker wordt sinds 2013 geleid door de Groninger André Dodde.

Green Hornet en The Firebirds

Behalve journalist is André Dodde zelf ook muzikant en al jaren actief in de Groninger muziekscene. Hij treedt solo op en is daarnaast vaste kracht in bands als Green Hornet en The Firebirds. 'Toen ik zelf net met muziek begon, rende ik meteen naar de winkel als de nieuwe Music Maker was verschenen. Ik ken het blad door en door en ook al heel lang. Voor mij was het geweldig dat ik uiteindelijk ook voor het blad kon gaan werken', zegt Dodde.

Donald Duck

De oud-Delfzijlster leidt het blad half vanuit Groningen en half vanaf de redactie in Amsterdam. Hij is apetrots op het jubileum. 'Als je kijkt wat er zoal voor bladen in de schappen liggen, zijn er maar weinig bij die het zo lang hebben volgehouden. Behalve de Donald Duck dan, die vorige week 65 jaar bestond', zegt hij met een brede grijns.

Toen en nu

In veertig jaar tijd is er op het gebied van pop- en rockmuziek veel veranderd. De opkomst van elektronische dansmuziek en internet springen er daarbij uit. 'We schrijven ook wel over dancemuziek, maar blijven ons in de eerste plaats richten op de pop- en rockmuzikanten. Tegenwoordig lopen al die genres ook meer en meer door elkaar', vindt hij.

Passie blijft

Popmuzikanten die gebruik maken van elektronische ritmes en danceproducers die gebruik maken van songstructuren, draagt Dodde als voorbeeld aan. 'Maar de passie voor muziek maken, het bezig zijn met instrumenten en optredens; in de kern is dat hetzelfde gebleven. Het blijven het muzikanten die met dezelfde passie met muziek bezig zijn als veertig jaar geleden.'

'Populairder dan ooit'

De hoofdredacteur van Music Maker ziet de toekomst van de popmuziek én zijn blad zonnig tegemoet. 'Popmuziek is populairder dan ooit, mede door internet. Alles kun je vinden en het blijft zich professionaliseren, bijvoorbeeld door popacademies en andere muziekopleidingen. En bandjes blijven nog heel lang bestaan, over veertig jaar zullen die er ook nog volop zijn.'