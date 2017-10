FC Groningen eert overleden supporters dag voor Kerst

FC Groningen gaat overleden supporters eren met een minuut applaus, voorafgaand aan een thuiswedstrijd. Op zondag 24 december gebeurt dit voor de eerste keer, wanneer de FC tegen Sparta speelt.

Dit meldt FC Groningen op haar website.

Omdat de club voor veel supporters méér dan een voetbalclub is, heeft de Trots van het Noorden besloten om fans die de club ontvallen zijn voortaan op deze manier te gedenken.

Applaus na opkomst

Het eerbetoon wordt dit seizoen geïntroduceerd wanneer Sparta op bezoek komt; de dag voor Kerst. Na opkomst van beide ploegen worden de namen van de overleden FC Groningen-supporters op de grote schermen getoond en de club roept op dit samen te laten gaan met een ovationeel applaus.

In overleg met nabestaanden bepaalt FC Groningen of aangedragen namen tijdens deze 'memoriam-wedstrijd' worden getoond. Het is de bedoeling dat dit eerbetoon ieder seizoen opnieuw eenmalig plaatsvindt.