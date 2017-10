Noorderzijlvest gaat verouderde bruggen in kaart brengen

Waterschap Noorderzijlvest trekt 260.000 euro uit om de belastbaarheid van 38 bruggen in de provincie Groningen te onderzoeken. Uit eerdere inspectie bleek al dat een aantal bruggen aan vernieuwing toe zijn.

Het bestuur gaf woensdagavond akkoord voor de plannen.

Eerder onderzoek

De afgelopen jaren is al een aantal bruggen vervangen of versterkt. Uit inspectie blijkt dat veel van de bruggen in slechtere staat verkeren dan vooraf werd ingeschat. In totaal heeft Noorderzijlvest 86 bruggen in beheer, waarvan er 38 moeten worden onderzocht.

Eind volgend jaar moeten de resultaten bekend zijn. Vervolgens wordt er een plan van aanpak gemaakt voor mogelijke vernieuwingen van de bruggen.

