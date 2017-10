'Fats was gewoon een aardige, stille artiest'

Muziekicoon Fats Domino (89) verruilde dinsdag het tijdelijke voor het eeuwige. 'Volgens mij wordt er een heleboel muziek gemaakt daarboven', zegt Stadjer Jacob Bolhuis, die meerder keren met hem door Europa toerde.

Bolhuis verzorgde aan het einde van de vorige eeuw de tournees van diverse grote artiesten in Europa. Zo ook die van Domino, onder andere in de toenmalige Evenementenhal in Stad.

Piano-act

'Fats was gewoon een heel aardig, stille, rustige artiest', herinnert Bolhuis zich. 'Maar eenmaal op het podium veranderde hij. Dan ging-ie achter zijn grand piano staan en schoof hij met zijn buik de piano over het toneel heen.'

Katrina

Bolhuis was in Amsterdam, toen hij het nieuws over de dood van Domino meekreeg op tv. Bij het overtrekken van orkaan Katrina over Domino's woonplaats New Orleans in 2005, onsnapte de zanger nog aan de dood. Hij verloor zijn bezittingen, maar werd zelf tijdig van het dak van zijn huis gered.

'Ik heb veel artiesten zien wegvallen'

Deze keer achterhaalde de dood hem afgelopen dinsdag alsnog. 'Ik heb veel mensen zien wegvallen. John Denver, The Everly Brothers, B.B. King, Prince, Ray Charles, Robert Palmer, Jerry Lee Lewis, Chuck Berry. Hij is de volgende.'

'Dit is de zoveelste artiest waarvoor ik heb gewerkt, die ook van deze aardkloot is verdwenen. Dat is toch bijzonder.'

Blueberry Hill

Bekijk hier een van de grootste hits van Fats Domino, die wereldwijd bijna net zoveel platen verkocht als Elvis: