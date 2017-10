Halloween: zo maak je een zombie-kop

Zombies, vampieren en andere enge maskers. Vlak voor Halloween kun je je social media apps niet openen of je ziet griezelvideos met spookachtig opgemaakte dames en heren voorbij komen.

Rudi Hermanns uit Hoogezand is een airbrush artiest en gaat dit weekend tientallen mensen transformeren tot spook, griezel of zombie. Voor een airbrush artiest is Halloween niet per se de drukste tijd van het jaar. Want Hermanns maakt het hele jaar door kunstwerken op menselijk canvas.

Qua spoken vind ik zombies echt het leukste. Gewoon lekker vies met bloed en slijm. Rudi Hermanns - Airbrush Artiest

'Zombielook'

Vanaf zijn 14e airbrusht Hermanns al en in 2010 startte hij met bodypainten. Met kwast en spray in de aanslag tovert hij zijn modellen om in zombies. Hieronder kun je zien hoe hij dat doet en daarna heeft hij nog een gouden tip voor de doe-het-zelvers onder ons.

Doe-het-zelf-tip

Hermanns tip voor thuis: 'Gebruik brood voor een vieze wond. Even kneden, een beetje water er bij en met huidlijm plakken en verven. Je hebt dan zo een vieze wond en het kost niet zo veel.

Zombie modellen

Zorka van Mosel en Christian Labrie zitten model voor Hermanns. Dat doen ze vaker voor hem. Bijvoorbeeld wanneer Hermanns meedoet aan wedstrijden. Hij is al eens eerste van Nederland geworden met een airbrush-wedstrijd.

Het is een leuke uitdaging en ook tof om jezelf te zien transformeren Zorka van Mosel - Zombie model

Van Mosel vindt het een beetje koud wanneer de airbrush en makeup aangebracht wordt. 'Het is niet vervelend. De verf trekt wat, maar dat is alles,' vertelt Labrie.

Internethit

Nog niet uitgegriezeld? Bekijk dan ook nog eens deze YouTube video. Met de Halloween trends van 2017: