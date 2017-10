Hekken houden fietsers niet (meer) tegen op Prinsesseweg

Fietsers op de Prinsesseweg in de stad Groningen waren het er niet mee eens. Vanwege werkzaamheden op de kruising met de Wilhelminakade moesten ze eigenlijk een stuk omfietsen.

Maar de hekken die er waren neergezet, waren even zo snel weer verdwenen. 'Ze zijn weggehaald door de fietsers. Dus nu moet ik er maar op letten dat alles goed gaat', vertelt Johannes.

Rotonde

Hij ziet erop toe dat er geen gevaarlijke situaties ontstaan op de kruising. Daar wordt momenteel gewerkt aan de aanleg van een rotonde.

'Het gaat heel mooi zo. De fietsers moeten er zo veilig mogelijk langs. We beginnen om 7 uur 's ochtends en gaan pas weg als de werklui er ook mee ophouden.'

Veilig werken

Die werklui zijn eveneens tevreden met de nieuwe oplossing. 'We willen vooral veilig werken. Als ik een buis in de lucht takel, kan ik niet tegelijk de fietsers in de gaten houden. Dan wil ik geen ongelukken hebben.'

De hekken waren geplaatst in opdracht van de gemeente. Dat betekende echter dat fietsers een flink stuk om moesten rijden. De nieuwe situatie, met een verkeersregelaar, is daarom ook tot tevredenheid van de gemeente.