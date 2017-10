Verdeelde reacties op hoorzitting over herindeling Haren

Het college in de gemeente Haren is blij met het bericht dat de vaste kamercommissie een hoorzitting in Haren houdt over de herindeling.

Volgens wethouder Michiel Verbeek (D66) is het goed dat de leden van deze commissie zelf in Haren een kijkje willen nemen. 'De toekomst van Haren ligt in handen van het parlement. Dan is het van groot belang dat zij alle informatie hebben. We zijn daar zeer blij mee.'

Dialoog

Verbeek durft niet te zeggen of de komst van de vaste Kamercommissie betekent dat Haren nog een kans maakt om zelfstandig te blijven. 'De vraag is hoe de Kamerleden dit gaan wegen. Zijn er andere dingen die ze mee laten wegen? Laten we de dialoog maar aangaan.'

Vertraging

Een aantal oppositiepartijen in Haren is minder blij met de hoorzitting. Zo denken de VVD en de ChristenUnie dat een hoorzitting vertragend kan werken. 'Ik snap dat het er komt, maar ik vind het wel jammer', stelt ChristenUnie-raadslid Dieta Praamstra.

'Ik ben bang dat het allemaal weer opgeschort wordt. Voor de rust in Haren zou het goed zijn dat er zo snel mogelijk een beslissing komt, wat het ook wordt.'

Burgercomité

Het Burgercomité Haren noemt het een 'wijze beslissing'. Gustaaf Biezeveld: 'Ik ben blij dat we nu gehoor hebben gekregen; dat is erg belangrijk. Bij de provincie stuiten we op een muur. Het geeft aan dat ze zich niet voor het karretje van de provincie laten sparren.'

Zorgvuldig

Burgemeester Peter den Oudsten van Groningen laat desgevraagd weten het heel belangrijk te vinden dat de besluitvorming zorgvuldig gebeurt. Wel is het volgens hem belangrijk dat de kamer niet meer tijd neemt dan strikt noodzakelijk.

Gedeputeerde Patrick Brouns oordeelt dat het aan de kamer is om haar eigen procedure te bepalen. 'Het is goed dat ze alle informatie op willen halen.'

Lees ook:

- Hoorzitting Haren hoeft herindeling niet te vertragen

- Tweede Kamer reist af naar Haren voor hoorzitting over herindeling

- Herindelingssoap duurt voort: ook raadsleden Haren willen spoeddebat

- Ondanks spreekverbod heeft burgemeester Haren toch contact met fusiegemeenten

- 'Dit gemeenschapsgeld had beter besteed kunnen worden'

- Inwoners Haren voelen opnieuw zelfstandigheidsdrang in portemonnee

- Dossier Herindeling Groningen