Henk Grol op Haags toernooi in actie bij de zwaargewichten

Judoka Henk Grol komt volgende maand op de Grand Prix in Den Haag uit bij de zwaargewichten. De Groninger maakte vorige maand bekend over te stappen naar de gewichtsklasse boven de 100 kilogram.

Grol nam die beslissing na het WK, waar hij zich vanwege een blessure moest afmelden. 'Ik ga niet meer afvallen, ik word zwaargewicht', zei hij toen.

Alles of niks

'Het is alles of niks en ik hoop het door te trekken tot de Olympische Spelen van 2020 in Tokio. Zolang mijn lichaam nog functioneert en de resultaten komen, blijf ik doorgaan.'

Polling

Naast Grol komt ook Kim Polling uit Zevenhuizen in actie op het toernooi in Den Haag. In totaal doen er 47 judoka's uit eigen lang mee aan het toernooi, dat van 17 tot en met 19 november plaatsvindt op Sportcampus Zuiderpark.

Voor die tijd zien we Polling ook al in actie. Vrijdag doet ze mee aan de Grand Slam in Abu Dhabi.

