LIVE: Plaatst Lycurgus zich voor de volgende ronde?

Lycurgus won vorige week in Kosovo. (Foto: Laola 1 TV)

De volleyballers van Lycurgus zijn nog twee sets verwijderd van de volgende voorronde in de Champions League. Donderdag om 19 uur ontvangt Lycurgus in MartiniPlaza het Kosovaarse Ferizaj.

In Kosovo werd het vorige week 0-3 (16-25, 18-25,13-25 in het voordeel van de Groningers.

Maaseik wacht

Als de ploeg van coach Arjan Taaij zich plaatst voor de volgende ronde, dan wacht de Belgische topploeg Maaseik.

Volg de wedstrijd live

Lycurgus - KV Luboteni is vanaf 19 uur live te volgen via onderstaande link van Laola1 TV. Daarbij moet je een gratis account aanmaken, of inloggen met je eigen Facebook-account.

Bekijk de wedstrijd hier.