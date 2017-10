Koningin Máxima ziet muziek in Stad

(Foto: RTV Noord)

Koningin Máxima brengt op dinsdag 14 november een bezoek aan de stad Groningen. Ze is aanwezig bij de ondertekening van een samenwerkingsovereenkomst over muziekonderwijs in de regio.

De koningin is erevoorzitter van 'Méér Muziek in de Klas'. In de overeenkomst staat dat de negen partijen die hun krabbel zetten, ervoor zorgen dat in 2020 ieder kind in de stad Groningen muziekonderwijs krijgt. Bijpraten Naast het ondertekenen van het convenant zal Máxima zich ook bij laten praten over de plannen en initiatieven van scholen en cultuuraanbieders op het gebied van muziekonderwijs.