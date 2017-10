Officier eist celstraf voor gymleraar die seks had met 14-jarige leerling

Tegen een veertigjarige leraar uit Siddeburen eiste de officier van justitie donderdag een jaar celstraf, waarvan de helft voorwaardelijk. De man had een seksuele relatie met een van zijn leerlingen.

Zij was op dat moment 14 jaar oud. Hij was gymleraar op de school.

Gelijk ontslagen

De twee hadden van 2010 tot 2012 een relatie. Pas later deed het meisje aangifte en kwam de zaak aan het licht. De man werd gelijk ontslagen.

Zelf zegt hij in de rechtbank: 'Ik ben op enig moment verliefd geworden op haar'. De officier oordeelde dat de man als leraar de verstandigste had moeten zijn. Hier is de man het mee eens. 'Ik heb mij als kind gedragen niet als leraar.'

Vijf jaar lang niet voor de klas

Naast de celstraf eiste de officier dat de man vijf jaar lang niet meer als docent en pedagogische medewerker mag werken. De man wilde namelijk een bedrijf opzetten om kinderen te helpen in moeilijke situaties.

De rechter doet over twee weken uitspraak.