Nieuwe topambtenaar voor problemen rond Groningse gaswinning

Het ministerie van Economische Zaken & Klimaat (EZK) heeft een topambtenaar aangesteld, die zich speciaal bezig gaat houden met de problemen rond de gaswinning in Groningen.

Het gaat om Anita Wouters, eerder onder meer de hoogste ambtenaar op het ministerie van Landbouw.

'Project-directeur-generaal Groningen Bovengronds'

Ze is voor een periode van anderhalf jaar benoemd tot 'project-directeur-generaal Groningen Bovengronds'.

Ze gaat de nieuwe VVD-minister Eric Wiebes adviseren 'op het gebied van schade-afhandeling, versterking en het perspectief voor Groningen in relatie tot de aardbevingsproblematiek'.

Aanjager

Het gaat om een nog niet-bestaande functie. 'Het is een nieuwe aanjager. Dat heeft te maken met de verbeterslag die nodig is. En die al door de vorige minister Henk Kamp is aangekondigd,' licht een woordvoerder van het ministerie toe.

Wouters wordt namens het departement en het Rijk de nieuwe overlegpartner voor Nationaal Coördinator Groningen (NCG) Hans Alders.

Goede schade-afhandeling

Wouters laat weten dat ze het belangrijk vindt dat er een goede schade-afhandeling komt. Ook kondigt ze aan te willen zorgen voor een snelle versterking van huizen en gebouwen.

'De aardbevingen hebben veel impact op de mensen in Groningen. Men wil veilig kunnen wonen en werken. Ik wil me daarvoor samen met regionale bestuurders, maatschappelijke organisaties en de NCG inzetten. Een kansrijk perspectief voor Groningen is van belang voor ons allemaal,' laat de nieuwe topambtenaar weten.

