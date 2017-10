Politie doet inval met arrestatieteam in zoektocht naar Azim Aynaci

De politie heeft donderdagavond met inzet van een arrestatieteam een woning in de Antillenstraat in de stad Groningen doorzocht in verband met de zoektocht naar Azim Aynaci.

Hij is niet gevonden. De Stadjer wordt ervan verdacht een 21-jarige student te hebben neergeschoten aan de Korreweg. Dat gebeurde bijna twee weken geleden. Het slachtoffer raakte daarbij blijvend verlamd. Foto's 112Groningen Foto getoond Twee andere verdachten van de schietpartij, 19- en 20- jarige Groningers, zijn al aangehouden. Aynaci kreeg tot dinsdagavond 20:30 de tijd om zich te melden. Toen hij dat niet deed maakte de politie in het TV- programma Opsporing Verzocht zijn identiteit bekend. Ook werd een foto van zijn gezicht getoond. 35 tips Kort na de uitzending waren er al zo'n 20 tips binnen gekomen. Dat zijn er nu omstreeks 35.

Die tips worden volgens politiewoordvoerder Ernest Zinsmeyer allemaal gecheckt. In één geval gebeurde dat dus met de inzet van een arrestatieteam. Tot dusver heeft geen van de tips wat opgeleverd. Zinsmeyer zegt blij te zijn met alle tips van het publiek. 'We hebben ze om hulp gevraagd en die krijgen we.' Eerdere inval In juni 2016 deed de politie al eens een inval bij Azim. Dat gebeurde na de melding van een bedreiging. In zijn huis troffen agenten een gaspistool en knalpatronen aan. Internationale opsporingslijst Omdat de politie er rekening mee houdt dat Azim mogelijk naar het buitenland probeert te vluchten, staat hij ook op de internationale opsporingslijst. Lees ook: - Vijf schoten te horen in nieuwe beelden schietpartij Korreweg

