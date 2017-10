Lycurgus eenvoudig door naar laatste voorronde Champions League

De volleyballers van Abiant Lycurgus hebben zich donderdagavond zonder problemen geplaatst voor de derde en laatste voorronde van de Champions League, door KV Luboteni Ferizaj uit Kosovo uit te schakelen.

Lycurgus won voor 2.830 toeschouwers in MartiniPlaza met 3-0 in sets (25-20, 25-16, 25-14). Vorige week werd Luboteni in Kosovo ook al eenvoudig met 3-0 verslagen, dus was Lycurgus na twee gewonnen sets al door.

Maaseik

In de derde en laatste voorronde van de Champions League treft Lycurgus de Belgische recordkampioen Maaseik. Bij Maaseik spelen oud-Lycurgianen Just Dronkers en Jay Blankenau.

De eerste wedstrijd wordt gespeeld op woensdag 8 november in het Alfa-college Sportcentrum. De return is op zondag 12 november in België.

Zaanstad

Lycurgus speelt zaterdag eerst nog thuis tegen Zaanstad voor de competitie.

