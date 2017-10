Nieuwe gasminister Wiebes: 'Groningen heeft topprioriteit'

'Het gaat niet goed in Groningen. Het staat eigenlijk bijna stil. Alle aandacht moet daar naar toe.'

Dat zei de nieuwe minister van Economische Zaken en Klimaat Eric Wiebes donderdagavond tegen RTL in Den Haag. Dat deed hij tijdens de presentatie van alle nieuwe bewindslieden op het ministerie van algemene zaken.

Wanneer naar Groningen

De oud-staatssecretaris van financiën benadrukte dat wat hem betreft Groningen 'topprioriteit heeft'.

Het is nog niet duidelijk wanneer de nieuwe minister naar Groningen komt om poolshoogte te nemen. 'Er is nog geen afspraak. Dat komt zeker nog, het is pas mijn eerste werkdag.

Puinhoop

In de ochtend werd door een groepje gedupeerden uit Groningen en Milieudefensie nog tien kuub puin op de stoep van zijn ministerie gestort. Om daarmee aan te geven dat het gaswinningsdossier 'een puinhoop' is.

Lees ook:

- Gedupeerde Groningers overhandigen inwerkdossier aan Wiebes

- Wat moeten we weten over Wiebes, de nieuwe 'gasminister'?

- Wisselende reacties op Wiebes, de nieuwe 'gasminister'

- 'Het regeerakkoord is niet meer dan een luchtkasteel'

- Overeenstemming over nieuw schadeprotocol: 'Den Haag' is aan zet

- Dossier: Aardbevingen