Autoruiten ingeslagen door problematische huurder (update)

Aan de Melkweg in Hoogezand zijn zo'n tien auto's vernield. De autoruiten zijn ingeslagen met een schep door een huurder van Woonstichting Groninger Huis.

De eigenaren ontdekten de schade donderdagavond. De auto's stonden op de parkeerplaats bij een flatgebouw.

Problematische huurder

Volgens Arie Weyzig van de woonstichting betreft het een man die sinds begin april van dit jaar in een flat aan de Melkweg woont. De eerste klachten van omwonenden over de man kwamen binnen in september. Woonstichting Groninger Huis is in gesprek gegaan met de politie over welke maatregelen worden getroffen.

De ernst van de schade is, net als de reden van de vernieling, niet bekend.