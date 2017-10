Iraniër bij Lycurgus: 'Dit is een van de beste dagen uit mijn leven'

Hossein Ghanbari beleefde donderdag naar eigen zeggen een van de beste dagen uit zijn leven. De Iraanse volleyballer van Abiant Lycurgus speelde in MartiniPlaza voor het oog van zijn ouders, die hij tweeënhalf jaar niet had gezien.

Ghanbari vertrok in 2015 uit zijn geboorteland Iran, omdat hij daar door politiek gevoelige uitspraken niet meer aan het werk kwam als volleyballer. Sindsdien heeft hij zijn ouders niet meer gezien. Vier dagen geleden zag hij zijn ouders voor het eerst weer sinds zijn vlucht.

'Erg emotioneel'

Donderdagavond kwamen ze kijken bij de wedstrijd van hun zoon: Lycurgus tegen Luboteni in MartiniPlaza. Voor Ghanbari een geweldig moment.

'Dit is een van de beste dagen uit mijn leven, dat ik vandaag kon zien dat mijn ouder trots op mij zijn. Dat maakte mij erg emotioneel', laat Ghanbari met een grote glimlach weten.

'Heb mijn vader nog nooit zien huilen'

Vooral dat Ghanbari vier dagen geleden zijn ouders ophaalde van het vliegveld, was een emotioneel moment.

'Het grappigste was, ik heb mijn vader nog nooit in mijn leven zien huilen en hij moest toen huilen. Dat was echt geweldig.'

'Dat lijkt me afschuwelijk'

De coach van Lycurgus leeft zichtbaar mee met Ghanbari. 'Ik ben wel emotioneel aangelegd. Ik heb zelf ook jonge kinderen en ik moet er niet aan denken om mijn kinderen tweeënhalf jaar niet te kunnen zien. Dat lijkt me afschuwelijk. Ik denk dat het voor hem dus heel bijzonder is', aldus Arjan Taaij.

Lees ook:

- 'Het wordt een hele grote clash, een serieuze kraker'

- Lycurgus eenvoudig door naar laatste voorronde Champions League