De volleyballers van Lycurgus plaatsten zich donderdagavond in een volgepakte MartiniPlaza redelijk gemakkelijk voor de laatste voorronde voor de Champions League. 'Geweldig om hier als Groninger te spelen', vond Daan Nijeboer.

Voor coach Arjan Taaij zullen wedstrijden in MartiniPlaza altijd bijzonder blijven. 'Het voelt elke keer weer nieuw. Het blijft uniek en zal ook niet gaan wennen.'

Beter dan vorig jaar

In de laatste voorronde treffen de Groningers de Belgische topploeg Maaseik, waar ze vorig seizoen nog van verloren. 'Ik vind onszelf een goede ploeg, beter dan vorig jaar. Maaseik is met negen nieuwe spelers juist wat zoekende. Ik geef ons een goede kans', schat Taaij in.

Nijeboer is het daar mee eens. 'Maaseik is een goede ploeg, maar als we ons eigen spel spelen, dan moeten we kunnen winnen.'

Clash

Taaij verwacht veel van de tweestrijd met de Belgische ploeg. 'Het wordt een hele grote clash, een serieuze kraker. Het zal een van de grootste wedstrijden in het Nederlandse volleybal in de afgelopen jaren worden.'

