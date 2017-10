Bedum gaat financieel gezond de herindeling in

De gemeente Bedum heeft een overschot van 170.000 euro op de begroting voor volgend jaar. Daarmee gaat Bedum volgens het gemeentebestuur financieel gezond de herindeling met de Marne, Eemsmond en Winsum.

De gemeentelijke belastingen stijgen heel bescheiden vindt de gemeente. De afvalstoffenheffing wordt zelfs met enkele euro's verlaagd. Zo is ook in 2018 Bedum dan een van de vier goedkoopste Groninger gemeenten.

Riolering en verlichting

Ondanks dat er geld over is, wordt er wel geïnvesteerd in grote projecten die al langer op stapel staan. Het gaat daarbij om de centrumplannen voor Bedum, riolering, nieuwe openbare verlichting, de oostelijke ontsluitingsweg en de versterking van de bassisscholen in Bedum en Zuidwolde.

Onderhoud op begraafplaatsen

Ook is er extra geld voor groenonderhoud. Daar is de afgelopen jaren op bezuinigd. Met 70.000 euro meer moet dat weer op een hoger niveau worden gebracht. Ook de gemeentelijke begraafplaatsen krijgen beter onderhoud.

In het laatste jaar dat de gemeente Bedum bestaat wordt ook geld uitgetrokken voor de aanstaande herindeling. Voor allerlei activiteiten die daarmee samenhangen wordt 75.000 euro uitgetrokken.



