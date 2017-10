Knuffel van twee meter gestolen: 'Die beer, die moet terug'

Gezocht: een twee meter hoge bruine teddybeer, die is ontvreemd uit het Tschumipaviljoen in Stad. 'Hij moet ergens zijn, waarschijnlijk staat hij bij studenten in huis. Er is ook een discobol weg, die mogen ze wel houden wat mij betreft. Maar die beer, die moet terug', zegt Hielke Wenselaar van de opvallende expositieruimte.

De beer was onderdeel van een tentoonstelling van kunstenaar Charlemagne Palestine. Afkomstig uit New York, tegenwoordig wonend in Brussel. 'De kunstenaar hecht erg aan zijn beren, zeker die grote. Volgens mij weet hij ook nog niet dat hij gestolen is. En als hij snel terugkomt, hoeft hij het ook niet te weten.'

Duizenden teddyberen

In het opvallende Tschumipaviljoen bij het Hereplein in Groningen zijn duizenden teddyberen van de kunstenaar tentoongesteld. Het leeuwendeel komt uit zijn eigen collectie, de rest is aangevuld met beren uit kringloopwinkels.

'Vlak bij waar hij geboren is in Brooklyn zat een soort teddyberenfabriek. Hij dicht knuffels, vooral teddyberen, meer toe dan normale mensen', legt Wenseleaar uit. 'Veel mensen gooien knuffels weg, maar hij vindt het heel belangrijke dingen voor de mensheid.'

'Alles moet terug naar Brussel'

Een van de beren van de kunstenaar is dus weg. Er waren drie van zo'n twee meter hoog. 'Hij zat vlak bij de deur en is gestolen. En hij moet terug. Want over drie weken moet alles terug naar Brussel, naar de kunstenaar.'

'Kleine beloning'

'Hij is loodzwaar. Het moet haast wel met een auto gebeurd zijn, want op de fiets lukt het je niet. Via een handige truc hebben ze de deur opengekregen. Er is een kleine beloning voor degene die hem terug brengt.'