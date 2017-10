Regio Groningen-Assen gaat experimenteren met intelligente verkeerslichten

De regio Groningen-Assen gaat experimenteren met zogeheten 'Intelligente Verkeersregelinstallaties'. Die moeten het verkeer sneller laten doorstromen en files tegengaan. 'Het klinkt misschien gek, maar wat ze kunnen moet de toekomst nog uitwijzen.'

Dat zegt de Drentse gedeputeerde Henk Brink. Hij is betrokken bij het programma 'Beter Benutten' waarin het Rijk, de Regio Groningen - Assen en het bedrijfsleven maatregelen nemen om de bereikbaarheid te verbeteren.

'Sturen op verkeersstromen'

'Wat ze in elk geval al kunnen, is sturen op verkeersstromen. 's Ochtends heb je in een bepaald gebied een andere verkeersstroom dan 's avonds. En zo'n intelligent systeem moet in elk geval kunnen reageren als er bijvoorbeeld veel verkeer van rechts komt. Dan moet het licht daar langer op groen staan.'

'Je moet er als regio op inspelen'

'Je kunt ook denken aan contact met hulpdiensten, of zwaar vrachtverkeer. Misschien gaan auto's in de toekomst ook wel communiceren met die intelligente installaties. Dat zijn toepassingen die eraan zitten te komen en het is van belang dat je daar als regio op inspeelt', vindt Brink.

'De techniek schrijdt dagelijks voort'

Het gaat in eerste instantie om een proef. 'Die is geslaagd als we verkeersstromen zo kunnen sturen dat het leidt tot een betere doorstroming. Maar ook als het oplevert dat we straks kunnen communiceren met auto's, eventueel met apps. We hebben er goede verwachtingen van, want de techniek schrijdt elke dag voort.'

