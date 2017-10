Bezoek Kamercommissie aan Haren is 'mooi gebaar', 'maar zal niet veel uitmaken'

Hoogleraar Politieke Instituties en Gedrag Kees Aarts noemt het 'toch wel een mooi gebaar' dat de vaste Kamercommissie een hoorzitting in Haren houdt over de herindeling. 'Maar het zal natuurlijk niet veel uitmaken voor de uitkomst.'

'Het geeft aan dat ze geïnteresseerd zijn in wat er gebeurt en welke gevoelens er allemaal leven. Het past bij zorgvuldig bestuur', zegt de hoogleraar van de Rijksuniversiteit Groningen (RUG). 'Maar ik denk dat het valse hoop is als mensen erop rekenen dat de Kamercommissie komt om zich te laten ompraten.'

Haren wil geen herindeling

Een meerderheid in Haren is fel gekant tegen de voorgenomen herindeling met de stad Groningen en Ten Boer.

'Het lijkt me onwaarschijnlijk dat er nog veel gaat veranderen aan de herindeling, zoals die in gang is gezet. Er wordt al tientallen jaren gewerkt aan het terugdringen van kleine gemeenten. En volgens mij is er in al die jaren geen voorbeeld waarin een voorgenomen herindeling is teruggedraaid, omdat de bevolking zich daartegen verzette. Integendeel. Er zijn genoeg voorbeelden van gemeenten die ondanks verzet toch moesten fuseren.'

'Vanuit het oogpunt van Haren goed te begrijpen'

Aarts begrijpt de opstelling van Haren wel. 'Zeker wel. Het betekent een verlies van identiteit voor de inwoners en de gemeenteraad. Het kan ook leiden tot een herverdeling van voorzieningen, waardoor er misschien wat minder in Haren is. Vanuit het oogpunt van Haren is het heel goed te begrijpen.'

'Maar er is ook een ander oogpunt en dat is vanuit de efficiëntie van het openbaar bestuur', gaat Aarts verder. 'Daar heeft Haren misschien niet zoveel boodschap aan, maar is wel een perspectief dat je moet meewegen.'

Lees ook:

- Verdeelde reacties op hoorzitting over herindeling Haren

- Hoorzitting Haren hoeft herindeling niet te vertragen

- Tweede Kamer reist af naar Haren voor hoorzitting over herindeling

- Herindelingssoap duurt voort: ook raadsleden Haren willen spoeddebat

- Ondanks spreekverbod heeft burgemeester Haren toch contact met fusiegemeenten

- 'Dit gemeenschapsgeld had beter besteed kunnen worden'

- Inwoners Haren voelen opnieuw zelfstandigheidsdrang in portemonnee

- Dossier Herindeling Groningen