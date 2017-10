Groningers behoren tot de 'ongelukkigsten van Nederland'

De provincie Groningen scoort onder het landelijk gemiddelde op het gebied van welvaart en woongeluk. Inwoners van Noord-Drenthe scoren juist het hoogst en zijn daarmee 'het meest gelukkig'.

Dat blijkt uit de Brede Welvaartsindicator (BWI), die vrijdag door de Rabobank in samenwerking met de Universiteit Utrecht is gepubliceerd.

Verklaring

Het hoge geluksgevoel van de inwoners van Noord-Drenthe is volgens het onderzoek te verklaren door een hoger gevoel van woontevredenheid, een betere balans tussen werk en vrije tijd en een gevoel van veiligheid dat boven het Nederlands gemiddelde ligt.

Oost-Groningen heeft het hoogste woongeluk

De provincie Groningen scoort in de BWI onder het landelijk gemiddelde. Alleen Flevoland en Zuid-Holland hebben een lagere score. Opvallend is dat de regio's Delfzijl en omgeving - net als Oost-Groningen - relatief lage resultaten hebben als het gaat om onderwijs. De rest van Groningen scoort hier een stuk beter op. Inwoners van Oost-Groningen ervaren van de hele provincie het meeste woongeluk.

'Goede verbinding met Stad'

In het NOS Radio 1 Journaal werden vrijdagochtend verschillende inwoners van Paterswolde ondervraagd. Een voorbijgangster trok een snelle conclusie voor haar woongeluk: 'De verbinding met de stad Groningen is goed.'

Ander type meting

Door niet te meten op puur het bruto binnenlands product (BBP), maar juist op bredere geluksindicaties zoals sociale connecties en woonplezier, geeft het onderzoek andere uitkomsten. En dat is opmerkelijk, stelt econoom Martijn Badir. 'Wat opvalt is dat een hogere verstedelijking over het algemeen samengaat met een lagere brede welvaart.'