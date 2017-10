Rondje Groningen: Ruzie maken over geluk brengt ongeluk

De leukste en meest opmerkelijke onlineberichten uit Stad en Ommeland. Die zetten we op een rij in Rondje Groningen. Vandaag: Flirten op z'n Gronings.

1) Wie heeft er het eerst tabak van?

Ophef over een bezoek van de Groningse wethouder Joost van Keulen (VVD) aan tabaksfabrikant BAT Niemeyer. Van Keulen zegt dat hij niet als wethouder bij de rookfabriek was, maar de SP neemt daar geen genoegen mee. De partij wil het bezoek voorleggen aan het ministerie van Volksgezondheid. PvdA-wethouder Roeland van der Schaaf neemt het op voor zijn VVD-collega:

SP'er Daan Brandenbarg geeft niet op. Hij heeft wel een idee hoe Van Keulen kan laten zien of hij in functie is of niet:

Vervolgens ontstaat er een heuse Twitterfittie tussen Brandenbarg en Van Keulen:

2) Mahi naar Engeland?

Gevalletje damage control door de zaakwaarnemers van de geschorste Mimoun Mahi of zit er iets van waarheid in? Het Britse boulevardblad The Sun zegt dat Stoke City FC twee miljoen euro op tafel wil leggen voor Mahi.

3) Teddy is in da house!

Donar heeft beter nieuws. Teddy Gipson is aangekomen in Groningen en hij is speelgerechtigd!

4) Ruzie maken over geluk brengt ongeluk

De provincie Groningen scoort onder het landelijk gemiddelde op het gebied van woongeluk en welvaart. Inwoners van Noord-Drenthe daarentegen zijn de allergelukkigste Nederlanders. Daar ontstaat nogal wat discussie over op Twitter. Het eerste discussiepunt: wat is Groningen en wat is Noord-Drenthe?

Het volgende punt van onenigheid: Is wonen in Noord-Drenthe niet net zoiets als wonen bij Schiphol?

Een wijsheid maakt een eind aan de discussie:

5) Wordt er nou gewerkt of niet?

Verwarring door verkeersborden op de N366. Een automobilist houdt zich keurig aan de voorgeschreven snelheid van 30 kilometer per uur, omdat er werkzaamheden zouden zijn. Dit levert nogal wat frustratie op bij mede-weggebruikers. Vooral als blijkt dat er helemaal geen werkzaamheden zijn.

Tot deze conclusie komt de provincie ook. Maar of de borden nu worden weggehaald?

6) Druk dagje

Wisselvallig weer vandaag in onze provincie en daar kun je het behoorlijk druk mee hebben.

7) Flirten

'Noar dien stee of mienent? Groningers weten nog wel hoe ze moeten flirten.

8) Punt. Uit!

Gaat er nu iets of niets boven Groningen? De Rijksuniversiteit Groningen en de Universiteit van Amsterdam houden zich al dagen bezig met dit vraagstuk. Vandaag komt definitief een eind aan de discussie.

9) Uit de oude doos

Even een kiekje uit het verleden. In de jaren zeventig zat de bioscoop in Groningen nog aan de Grote Markt, in het gebouw waar tot voor kort de Expo zetelde. Cinema Palace heette de bios.

10) Nog eentje dan

Ook in Groningen zijn er minder openbare toiletten voor vrouwen dan voor mannen. Maar toch was er in 1926 al een voorziening voor de dames op de Grote Markt.

