Bij de dijk langs de Kustweg in Lauwersoog is vrijdagmorgen het lichaam van een man gevonden. Dat meldt de politie.

Over de identiteit van de dode is nog niets bekend. Ook is nog onduidelijk wat er is gebeurd. De politie doet daar onderzoek naar.

Gevonden door een voorbijganger

Het lichaam werd gevonden door een voorbijganger, aan de buitenkant van de dijk.