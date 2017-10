Dak- en thuislozen in Stad krijgen weer vers fruit: 'Het is nodig'

Dak- en thuislozen in de stad Groningen krijgen de komende twaalf maanden weer wekelijks vers fruit. 'Het is nodig. Dit is een doelgroep die normaal gesproken al geen warme maaltijd krijgt', zegt Siebe Zwerver van stichting Straatwijs.

De stichting heeft dankzij donaties genoeg geld om ongeveer vijftig tot zestig dak- en thuislozen twee of drie keer in de week van fruit te voorzien. Tot een jaar geleden werd dat gedaan door dagopvang Open Hof, maar dat kon het door geldgebrek niet meer opbrengen.

Wegwijs maken

Stichting Straatwijs wil dak- en thuislozen 'wegwijs maken in alle organisaties die er voor hen zijn in de gemeente Groningen'. 'Er zijn in totaal tachtig organisaties die enige hulp bieden. Daarnaast hebben we Straatwensen, waarbij we eens in de maand samen met inwoners van Groningen een wens in vervulling laten gaan.'

Geknipt voor de kerstdagen

Straatwensen heeft met het oog op de kerstdagen ook al een plan. 'Dan wil iedereen er graag een beetje netjes opstaan. Onze nieuwe wens is dat we deze doelgroep graag een keer naar de kapper willen laten gaan. Dus als kappers in Groningen ons willen helpen, graag! En donaties zijn ook welkom.'