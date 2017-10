Chauffeur neemt navigatie iets te letterlijk, bietenwagen kantelt

(Foto: Sander Graafhuis/112 Groningen)

Op de Leegeweg in Leegkerk, nabij Groningen, is vrijdagochtend een vrachtwagen met suikerbieten gekanteld. Het voertuig raakte naast de weg, zakte deels in de modder en kantelde.

Mogelijk kwam dit doordat de chauffeur letterlijk zijn navigatie aanhield. Die liet de chauffeur een veredeld fietspad inslaan, waarna hij moest keren. Dit pakte verkeerd uit. De bietenwagen is inmiddels weer op zijn wielen gezet door een hijskraan.