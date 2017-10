Dit weekend in Groningen: buiten koken en genieten in het donker

De klok gaat een uurtje terug, dus we hebben in de nacht van zaterdag op zondag een uurtje langer. Een daar wordt gebruik van gemaakt: spooktochten, nachtwandelingen en meer.

Er zijn veel evenementen in onze provincie, is er echt van alles te doen in Groningen. Een selectie:

Nacht van de Nacht

Volgens natuur- en milieufederaties is Nederland een van de meest lichtvervuilende landen ter wereld. Tijdens de Nacht van de Nacht leer je over die problemen tijdens allerlei activiteiten. Van een ontdekkingstocht in Ter Apel, een wandeling in de Eemshaven en sterren kijken in Ulrum. Op nachtvandenacht.nl vind je een overzicht van alle activiteiten.

Zeemijlen rennen in Delfzijl

Zin in een sportief weekend? Loop dan drie of zes zeemijlen in havenstad Delfzijl. De route leidt je langs historische plekken in Delfzijl. Ah, horen we daar een excuus? 'Ik kan niet hardlopen'?! Geen zorg, je kunt ook wandelen, er is een kidsrun, een bedrijvenloop en een G-loop voor mensen met een verstandelijke beperking. Meer info vind je hier.

Voordat je het moet opzoeken... een zeemijl is 5,556 km. Die moeite weer bespaard.



'Knokken' in Scheemda

Een hele dag kickbox in de Eextahal in Scheemda. 's Middags is tussen 13:00 en 17:00 uur het XXL Jeugd Kickboksgala. Een uurtje later komen de grote jongens voor het MMA Gala. Meer info vind je hier.

Een Arabische markt in Winschoten

Kruiden, dans en muziek. De HarbourClub in Winschoten wordt zaterdagavond omgetoverd in een echte soek. Kaarten aan de deur kosten dertig euro. Meer informatie vind je hier.

Knutselen met voederbieten

Maak jij een pronkewail van je voederbiet? Zaterdag worden de voederbieten uitgedeeld, per boerenkar aangevoerd naar de Vismarkt (12:00 tot 13:00 uur) en daarna de Westerkade (13:30 tot 14:30 uur).

Je kunt het hele weekend aan het werk om van je voederbiet een lampion te maken. Hoe dat ook alweer moest?



Griezelen door de hele provincie

Woensdag 8 november kun je de lampion inleveren in de Martinikerk tussen 16:30 en 17:00 uur. Even later wordt de winnaar uitgeroepen.

Onze emailbak puilt uit met aanmeldingen van allerlei spook- en halloweentochten. Werkelijk door de hele provincie zijn tochten te vinden, zoals deze in Muntendam of deze in Appingedam.

Een primeur in Veendam

RTV Noord-collega Martijn Folkers is zaterdag de presentator van de eerste 'De Maand Bekeken'. Een maandelijkse talkshow in Veendam, vanuit Grand Café vanBeresteyn. Met verschillende gasten blikt Martijn terug op gebeurtenissen in de Parkstad.

Zin om buiten te koken?

Hartje herfst maar dat weerhoudt de mensen van 'Northern Fires Outdoor Food Festival' er niet van om buiten te koken. Op het festival in Stadskanaal leer je alles over buiten koken. Meer informatie vind je hier.



En oh ja, let op...

De klok gaat in de nacht van zaterdag op zondag om drie uur 's nachts een uurtje terug. Dus zet zaterdag voordat je naar bed gaat de klokken, wekker en telefoon goed zodat je niet per ongeluk te vroeg opstaat.

Op zoek naar meer uitjes dit weekend? Kijk in onze uitagenda.