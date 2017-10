Schilderij ontvreemd uit galerie in Stad

Na drie dagen kwam kunsthandelaar Richard ter Borg erachter dat het schilderij van Jan van der Zee van kunstenaarscollectief De Ploeg niet meer in zijn galerie stond. Ter Borg kan maar één conclusie trekken: het schilderij is gestolen.

Een maand later

Inmiddels is er een maand gepasseerd en weet de Groninger kunsthandelaar nog steeds niet waar zijn schilderij is. Vandaag gaat hij aangifte doen. 'Ik heb overal gekeken, zelfs op plekken waar het schilderij helemaal niet kon staan.'

Richard ter Borg

Ter Borg is gespecialiseerd in werk van de Groninger Ploeg. Schilder Jan van der Zee (1898-1988) is vanaf 1923 lid geworden van kunstenaarscollectief De Ploeg. Het verdwenen schilderij had een prijskaartje van tienduizend euro en was geen eigendom van Ter Borg.

'Hij is van de erven van Jan van der Zee. Was het schilderij maar van mijzelf, nu moet ik ook nog gaan aftikken bij de familie.'

Uitgeleend

De kunsthandelaar had het schilderij, samen met andere schilderijen, uitgeleend aan een galerie in Nieuwwolda. 'Die mensen zijn echt heel erg precies. Hebben het schilderij ook teruggebracht en hebben meegeholpen met zoeken toen we erachter kwamen dat het schilderij weg was.'

Het schilderij stond dus als enige dagen in zijn galerie te wachten om opgeruimd te worden. Iets wat hij wel vaker doet met schilderijen. Deze keer ging het verkeerd en kreeg hij niet de kans om het schilderij op te ruimen.

