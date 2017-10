Van Keulen: 'Ik was niet als wethouder bij tabaksfabrikant'

Joost van Keulen heeft tabaksfabrikant BAT Niemeyer niet als wethouder van Groningen, maar als lid van de VVD bezocht. Dat laat Van Keulen weten in antwoord op vragen van de SP-fractie.

Van Keulen verzweeg op deze manier het bezoek dus niet omdat hij als VVD'er op bezoek was en niet als wethouder. Als hij als wethouder op bezoek was gegaan was hij gebonden aan de richtlijnen van de Wereldgezondheidsorganisatie en voormalig staatssecretaris Van Rijn.

Geen ambtelijk bezoek

Het bezoek aan de Groninger tabaksfabrikant was niet ambtelijk voorbereid en er waren ook geen ambtenaren bij het bezoek. Bij een regulier werkbezoek is dat wel het geval. Daarom ziet het college, en daarmee Van Keulen, zijn bezoek ook niet als een officieel werkbezoek. Wel was het een werbezoek van Erik Ziengs en Aukje de Vries, Tweede Kamerleden namens de VVD.

Verder blijkt uit de antwoorden dat de gemeente wel op de hoogte is van de richtlijnen die gelden voor een bezoek aan een tabaksfabrikant. Het laatste officiële werkbezoek was op 22 juni 2015. Daarbij waren Joost van Keulen en burgemeester Peter den Oudsten aanwezig.

