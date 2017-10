Opnieuw aanvaring schip met brug

Een schip is vrijdagochtend tegen de brug over het Van Starkenborghkanaal bij Stroobos gebotst. Op het schip stond een kraan. Die is zwaar beschadigd.

Het schip botste op de brug ter hoogte van de Miedweg in het dorp op de Gronings-Friese grens. De brug liep weinig schade op. De brug was enige tijd gesloten voor wegverkeer. Inmiddels is hij weer in gebruik. Onduidelijk hoe het gebeurde Hoe het ongeluk kon gebeuren is nog onduidelijk. Voor zover bekend raakte er niemand gewond. Vorige week botste een vrachtschip op de Tafelbrug in Zuidhorn. Lees ook:

