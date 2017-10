Mysterie opgelost: twee meter hoge teddybeer is weer terecht

Een van de reuzenberen die achterbleef in het Tschumipaviljoen (Foto: Wiebe Klijnstra/RTV Noord)

Eind goed, al goed. De twee meter hoge teddybeer die was ontvreemd uit het Tschumipaviljoen aan het Hereplein in Stad, is terecht. 'Hij ligt bij mij achterin de auto', zegt Hielke Wenselaar van de opvallende expositieruimte.

'Er kwam een tip binnen. Hij lag ergens in de Viaductstraat, in een portiek.' Tentoonstelling Charlemagne Palestine De beer is onderdeel van een tentoonstelling van kunstenaar Charlemagne Palestine. Die verzamelde duizenden teddyberen en exposeert ze in het Tschumipaviljoen. Er waren drie reuzenberen, waarvan de bruine ineens verdwenen was. De beer is in goede staat en dus hoeft Wenselaar niet te vrezen voor de toorn van de kunstenaar. 'Hij hecht erg aan zijn beren, zeker die grote. Volgens mij weet hij ook nog niet dat hij gestolen is. En als hij snel terugkomt, hoeft hij het ook niet te weten', zei Wenselaar vrijdagochtend vroeg op Radio Noord.