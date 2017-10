Politie rolt meerdere hennepkwekerijen op

De politie heeft donderdag in de provincie Groningen in totaal vier hennepkwekerijen opgerold.

De actie was een vervolg op het grootschalige henneponderzoek dat dinsdag werd verricht.

Beslaglegging

Er werden in een kwekerij aan de Kerkstraat in Muntendam in totaal 90 planten aangetroffen. Ook werd er een auto in beslag genomen. Iets verderop in diezelfde straat werd een ontruimd pand ontdekt waar de hennep werd gekweekt. Daar werden 136 lege potten en twee vuurwapens aangetroffen.

Een 58-jarige vrouw uit Muntendam werd aangehouden en na verhoor weer vrijgelaten.

Meerdere ontmantelingen

In een andere kwekerij aan de Johan van Oldenbarneveldstraat in Oude Pekela zijn 700 stekken en 90 planten gevonden. In een loods aan de Noorderstraat in Sappemeer werd een veel grotere hoeveelheid aangetroffen: 7500 stekken en 1960 planten. Bij deze kwekerij zijn geen verdachten aangehouden.

De politie heeft een onderzoek ingesteld naar een mogelijk verband tussen de kwekerijen.

